Mode Modellen op straat gezet voor show van Alexander Wang

Een beetje modeshow draait in Instagramtijden vooral om spektakel (denk maar aan Karl Lagerfeld die in Parijs de Eiffeltoren liet nabouwen). En waarom zou je dat spektakel binnen vier muren houden, als je ook gewoon de straat kan afzetten? Ontwerper Alexander Wang liet een straat in New York afzetten, stak de hipste modellen du jour (Kendall Jenner, Hanne Gaby, Bella Hadid..) in kleding met een hoog street credibility-gehalte en liet hen in ware guerillastijl defileren om half tien ’s avonds. De primeur was voor de toevallige voorbijgangers.