REACTIES. Van Aert kent eigen pijnpunt, Van der Poel kon “eigen ding doen”

Mathieu van der Poel toonde al van bij het begin van het crossseizoen zijn klasse aan de veldritwereld door te imponeren met een solo in Eeklo, de eerste cross van het seizoen. Terwijl de vorige seizoenen vooral getekend waren door een begin in mineur door blessureleed, wist hij nu al vanaf ronde 1 te imponeren. “Het was een rondje waarin ik mijn eigen ding kon doen”, vertelde de winnaar. Van Aert geeft dan weer toe dat de balken zijn achilleshiel blijven.

Mathieu van der Poel reed weg in ronde een en de rest van de starters zagen hem nooit meer terug, Wout van Aert en Michael Vanthourenhout zagen hem pas terug op het podium. Van der Poel stond dan ook met heel veel zin aan de start van de eerste cross van het seizoen in Eeklo, eentje in de reeks van Brico. ““Die eerste cross is toch altijd iets speciaal”, begon Van der Poel. “Na de Ronde van de Limousin heb ik bewust wat rust ingebouwd en dat lijkt een goede keuze te zijn geweest. Een paar weken niet gekoerst, dan heb je altijd wel zin om te koersen. Het was een rondje waarin ik mijn eigen ding kon doen, al stond er wel veel wind”, zegt Van der Poel met een glimlach op het gezicht.

De hindernissen op het parcours zijn ook naar de smaak van de Nederlandse kampioen. Op de balkjes maakte hij al meteen verschil door op zijn fiets te blijven. “Ja, op die balkjes heb ik een gaatje gekregen op de rest. Dan kwam het erop aan om in de volgende twee à drie ronden de voorsprong uit te diepen. In de zandbak probeerde ik dan het verschil te maken en het overige deel van de koers probeerde ik te temporiseren.” En daar slaagde hij aardig in. Binnenkort vliegt hij dan over voor de eerste twee wereldbekercrossen in de Verenigde Staten, iets waar hij naar uitkijkt. De voorbije twee jaar moest hij die altijd laten schieten door blessureleed.

Wout van Aert: “Als ik die balken niet snel genoeg kan pakken, heeft het geen zin om ze te doen”

Wout van Aert haalde dan nog wel de tweede plaats, maar het kostte hem heel wat moeite. Het duurde lang om onder stoom te komen voor de wereldkampioen. “Het is nooit een duel geweest”, gaf hij ootmoedig toe. “Mathieu was zeer sterk en herinnerde er ons weer aan aan wat hij goed kan: snel fietsen en snel bochten nemen. Ik was vandaag niet echt een tegenstander.”

Vooral de balkjes blijven een probleem voor Van Aert. Terwijl Van der Poel er moeiteloos over sprong met de fiets, ging Van Aert steeds van de fiets. Een sleutelbeenbreuk bij zo’n manoeuvre op training blijft parten spelen. Ook daar is de wereldkampioen doodeerlijk over. “Ik doe dat wel op training die balkjes, maar het is de snelheid die een probleem blijft. Als ik die balken niet snel genoeg kan pakken, dan heeft het geen zin om ze te doen. Ik durf het niet na een lang stuk waar we maar 40 per uur rijden. Misschien doe ik het wel op een dag.”

Ook op de zandstrook had Van Aert het niet altijd onder de markt. “Daar verloor ik mijn positie om voor het podium te strijden en ik had dan ook nog eens Vermeersch en Pauwels als blokken aan mijn wiel. Toen ik van hen verlost was, kon ik naar Sweeck rijden.” En uiteindelijk toch nog de tweede plaats grijpen.

Michael Vanthourenhout: “Had geen goed gevoel in die zandbak”

Michael Vanthourenhout had lang zicht op de tweede plaats, maar werd op de meet toch nog geklopt door Wout van Aert. In de zandbak knoeide hij, waardoor de wereldkampioen weer kon terugkomen. “Ik had geen goed gevoel in die zandbak”, vertelt hij bij VTM. “Ik had goede banden die het verschil konden maken, maar in de zandbak verloor ik dat verschil altijd weer.” Toch is Vanthourenhout blij met deze start van het seizoen. “Ik had het niet verwacht. Ik heb een mindere zomer achter de rug door problemen met de knie. Vorige winter kreeg ik daar last van, maar door het seizoen verbeterde het. Maar toen ik in de eerste twee wegkoersen startte, speelde die knie weer op. Dus de conditie was een groot vraagteken. Ik kon na een mindere start plaatsen goedmaken. Vandaag had ik geen last aan de knie, dus ik ben blij dat dat is opgelost.