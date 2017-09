Premier Michel waarschuwt voor extreemlinks

Tijdens een gezinsdag van MR in attractiepark Walibi hebben premier Charles Michel en voorzitter Olivier Chastel hun partij in de markt gezet als ‘rustige kracht binnen een verhelderd politiek landschap’. Ze waarschuwden ook voor de toegenomen populariteit van extreemlinks en communistische partijen.

Duizenden mensen zakten zondag af naar de partijbijeenkomst in Waver. De MR nam net voor het zomerreces de plaats in van de PS binnen de Waalse regering en deed het goed in een peiling waarvan de resultaten deze week bekendraakten.

‘In drie jaar federale regering werden 300 wetgevende hervormingen goedgekeurd, kwamen er 135.000 jobs bij en de groeivooruitzichten zien er gunstiger uit’, verdedigde de premier de balans van zijn regering.

‘Staken waartegen?’

Hij liet opnieuw verstaan geen begrip te hebben voor de staking die de socialistische vakbond vooropstelt voor 10 oktober, de dag waarop hij zijn regeerverklaring in het parlement voorleest. ‘Staken waartegen? Omdat we 130.000 banen hebben gecreëerd, de pensioenen herwaarderen en de openbare diensten verbeteren met een investeringspact?’

Extreemlinks

In zijn toespraak waarschuwde de eerste minister voor links extremisme. ‘In verschillende landen, ook in België, maken we een terugkeer van het communisme mee, die de individuele vrijheden vernietigt en altijd heeft geleid tot meer armoede en sociale achteruitgang. Venezuela en Noord-Korea zullen nooit ons politiek model zijn’, luidde het.

Hij haalde het voorbeeld aan van de vierdaagse werkweek, een maatregel die de PS verdedigt. Michel vroeg zich af wie de rekening zal betalen en vreest voor ontslagen indien die realiteit zou worden.

Voor voorzitter Chastel is de ‘politieke situatie nooit zo helder geweest, tussen een centrumrechts project met economie, werk en een beter levensniveau als prioriteit, en een links project dat de extreme richting inslaat en zijn lange sociaaldemocratische geschiedenis vergeet’. Volgens hem ‘versterkt deze dualisering van het schaakbord de rol van de MR, die nog meer de volkspartij en verantwoordelijke partij is die de institutionele stabiliteit van het land garandeert’.