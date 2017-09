Vandaag overwegend droog maar wel bewolkt

Het is zondag overwegend droog met opklaringen en geleidelijk meer wolken en wind. De volgende dagen krijgen we geregeld buien en veel wind, voorspelt het KMI. Het blijft fris voor de tijd van het jaar.

Zondagochtend is het, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, droog en licht of gedeeltelijk bewolkt. Enkel aan zee is een bui niet uitgesloten. Geleidelijk neemt de bewolking toe en mogelijk kan er links of rechts een bui vallen. De wind waait eerst zwak tot matig en wordt later matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. Rukwinden tussen 50 en 60 km/h zijn mogelijk. De maxima liggen tussen 14 en 19 graden.

Zondagnacht trekt een zwakke regenzone van west naar oost over ons land. De wind neemt toe tot matig à vrij krachtig en aan zee mogelijk tot krachtig. Rukwinden tot 50 à 60 km/h. De minima liggen tussen 10 graden op de Hoge Venen en 14 aan de kust.

Maandag krijgen we opklaringen, maar soms ook buien, die kunnen gepaard gaan met onweer. De wind waait vrij krachtig in het binnenland en vaak krachtig aan zee. Er zijn overal rukwinden mogelijk tot 70 km/h. De maxima liggen tussen 12 en 15 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 17 of 18 graden elders.

Dinsdag wordt het wisselend bewolkt met buien. De maxima liggen rond 17 of 18 graden.

Woensdag trekt een regenzone over het land, gevolgd door buien. De maxima schommelen rond 17 of 18 graden in het centrum van het land. De wind is vrij krachtig tot krachtig.

Donderdag is het wisselend bewolkt met opnieuw geregeld buien en een stevige wind. Het wordt een beetje frisser, met nog maxima rond 15 graden.

Vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallig, al nemen de buienactiviteit en de windsterkte wel wat af. De maxima liggen dan rond 15 of 16 graden.

Het KMI waarschuwt ook voor CO-intoxicatie.