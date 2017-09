Stormgolven tot vier meter hoog verwacht in Florida: “Mensen kunnen dit niet overleven”

Orkaan Irma bevindt zich op 175 km van Key West, in de Amerikaanse staat Florida, maar nu al zitten meer dan 190.000 mensen zonder stroom in verschillende delen van Florida. Dat heeft gouverneur Rick Scott zaterdagavond (plaatselijke tijd) gezegd tijdens een persconferentie. Experts vermoeden dat de orkaan een miljoen mensen zonder stroom zal zetten.

Meer dan zes miljoen mensen hebben het zekere voor het onzekere gekozen en zijn de staat ontvlucht. Zaterdagavond hadden meer dan 70.000 mensen bescherming gezocht in de ongeveer 385 schuilplaatsen in de staat. Rick Scott zei tijdens zijn persconferentie, die live werd uitgezonden op televisie, dat het voor de mensen die nog in Florida waren, te laat was om de staat nog te ontvluchten en riep hen op om zich goed te verschuilen. “Je staat er nu alleen voor”, zei Scott.

Intussen zijn de eerste uitlopers van Irma al enkele uren goed te voelen op de Florida Keys, een eilandengroep in het zuiden van Florida. Voorlopig is dat met een orkaankracht van categorie drie, met windsnelheden tot 200 kilometer per uur. Maar er wordt vermoed dat de kracht in de loop van de dag opnieuw zal toenemen. Ook aan de oostkust, in onder meer Fort Lauderdale en Miami zijn al hevige regenbuien te voelen.

Toch wordt er vooral verwacht dat de westkust van Florida het zwaar te verduren zal krijgen. Zo is het bang uitkijken naar het stormtij dat de orkaan zal veroorzaken, met golven die tot vier meter hoog kunnen stuwen. Er wordt gevreesd voor zware overstromingen.

Mensen hebben de voorbije dagen nog snel voedsel bij elkaar gehamsterd. Het resultaat: lege winkelrekken. Foto: AFP

“Gevaarlijkste storm ooit”

De gouverneur van Florida, Rick Scott, riep de voorbije dagen alle inwoners op hun bezittingen in te pakken en hun woningen te verlaten. Meer dan zes miljoen mensen gaven gehoor aan zijn oproep en gingen op zoek naar een tijdelijk onderkomen om te schuilen. Scott bestempelde Irma overigens als “de gevaarlijkste en grootste storm die Florida ooit heeft gekend”. “Ga naar een schuilplaats of naar vrienden of familie als je in een evacuatiezone woont. Ga zo snel mogelijk van de weg af.”

Ook de gouverneur verwacht dat stormen in de kustregio zo’n vier meter hoog kunnen worden en dat mensen “dit niet kunnen overleven.”

Cuba

Zaterdag trok Irma al over Cuba. De orkaan ging aan land aan het noordoostelijke deel van de Cubaanse kust, vlak bij de eilandengroep Sabana-Camagüey. Daar werden onmiddellijk rukwinden en hevige regens vastgesteld. Duizenden mensen werden geëvacueerd, maar velen zijn thuis gebleven. Zo’n 50.000 toeristen hebben Cuba ontvlucht, resorts aan de noordkust zijn volledig verlaten. Volgens Cubaanse officials is er sprake van “significante schade’, zonder verdere details te geven. Officieel er is geen weet over dodelijke slachtoffers.

Een deel van Cuba kreeg zaterdag Irma over zich heen. Foto: AFP

Foto: AP

Foto: EPA-EFE