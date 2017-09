Ook Italië plaatst zich voor kwartfinales EK basketbal

Het Italiaanse nationale basketbalteam heeft zijn ticket voor de EK-kwartfinales beet. De Italianen klopten zaterdag op het EK in het Turkse Istanboel Finland in de achtste finales met 70-57.

Italië kwam tegen Finland nooit in de problemen. Na het eerste kwart hadden de Zuid-Europeanen al een voorsprong van dertien punten, die ze halfweg uitgediept hadden tot negentien punten. Marco Belinelli was de productiefste Italiaan met 22 treffers. De Italianen nemen het in de kwartfinales op tegen de winnaar van het duel tussen Servië en Hongarije. Die achtste finale staat zondag op de agenda. Griekenland zorgde dan weer voor de verrassing door vice-Europees kampioen Litouwen met 77-64 uit te schakelen. In de kwartfinales strijden ze tegen Rusland of Kroatië.

Eerder op de dag verzekerden ook Slovenië en Duitsland zich van de kwartfinales. Slovenië kende weinig problemen met Oekraïne (79-55) en treft in de volgende ronde Letland of Montenegro. Duitsland rekende in een thriller af met Frankrijk (84-81) en kijkt Spanje of Turkije in de ogen.

De Belgian Lions sneuvelden op het EK in de groepsfase.