Contador zorgt voor grandioos afscheid op mythische Angliru, Froome is zeker van eindwinst in Vuelta

Alberto Contador heeft afscheid genomen in stijl: een dag voor de 34-jarige Spanjaard definitief zijn fiets aan de haak hangt, won hij op grootse wijze de voorlaatste etappe in de Vuelta. “El Pistolero” triomfeerde op de mythische Angliru en kwam solo aan. De leiderstrui van Chris Froome kwam nooit in gevaar, hij zette zelfs samen met ploegmaat Wout Poels de kroon op het werk. Als Froome zondag zonder ongelukken de slotetappe in Madrid doorkomt, is hij zeker van eindwinst in de Vuelta.

De twintigste en voorlaatste etappe in deze Vuelta was amper 117,5 kilometer lang maar het was erop of eronder: in de laatste 50 kilometer alleen al zaten drie steile beklimmingen, niet in het minst het monster genaamd “Angliru” waar de streep lag. En alsof dat niet voldoende was, zorgden de weergoden nog voor wat extra drama in deze loodzware etappe.

Foto: rr

Chris Froome startte in de rode leiderstrui met 1’37” voorsprong op naaste achtervolger Vincenzo Nibali, Wilco Kelderman en Ilnur Zakarin volgden al op meer dan twee minuten en Alberto Contador stond op 3’34”...

18 moedigen breken de strijd open

Het regende oude wijven in Corvera maar aan enthousiasme geen gebrek: er waren immers nog heel wat ploegen die de nul van het bord wilden vegen. Het tempo lag echter erg hoog in de aanvangsfase, waardoor het even duurde eer de vlucht van de dag vorm kreeg. 18 renners geraakten dan toch weg met onder meer Alaphilipe en Mas voor Quick Step, de broertjes Yates (Orica-Scott), Marc Soler (Movistar Team), Nicolas Roche (BMC), Romain Bardet (AG2R), Stefan Denifl (Aqua Blue) en Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal). Maar Team Sky en vooral Trek-Segafredo lieten niet zomaar begaan, waardoor hun voorsprong nooit veel meer dan een minuut zou bedragen.

Voorin bleven ze echter vol doorgaan. Pas na 71,4 kilometer begon het klimfestijn met de Alto de Cobertoria (8,1 km aan 8,6%) en de vluchters begonnen uiteindelijk aan die eerste col van eerste categorie met anderhalve minuut voorsprong. De regen maakte het extra lastig en dat zorgde voorin meteen voor versnippering, waardoor er nog acht leiders over bleven: Soler, Kragh, Marczynski, Mas, Polanc, Bardet, Rosón, Simon en Adam Yates, Konrad en Denifl. Bij de favorieten stuurde Nibali zijn mannetjes naar voren en hij stortte zich ook als eerste naar beneden in de afdaling maar Froome was attent, alleen Zakarin liet zich (even) verrassen.

Nibali verliest tijd in afdaling

De volgende col van eerste categorie volgde echter meteen: de Alto de Cordal (5,7 km aan 8,6% en met een steile strook van ruim 12% net voor de top). De acht voorin vochten voor wat ze waard waren maar in de grote groep sloegen Bahrain-Merida en Trek-Segafredo de handen in elkaar: Nibali en Contador schuwden de aanval duidelijk niet. Door het beukwerk van Pantano voor Contador kwamen ze tot op een halve minuut van de leiders.

Er wachtte echter nog een spekgladde afdaling, waarin onder meer een motard, Soler en De la Cruz onderuit gingen. En zelfs meester-daler Nibali verloor tijd, de nummer twee in het klassement kon echter snel weer verder en zou weer komen aansluiten nog voor de voet van de slotklim. Contador wachtte echter niet op zijn Italiaanse kompaan en nam samen met ploegmaat Pantano en (ex-ploegmaat) Mas zowaar veertig seconden boni op de groep met Froome.

Laatste kunststukje van Contador

Sky bleef echter kalm en begon in formatie aan de Angliru: een beestachtige klim van 17 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,5 procent en naar de top toe pieken van meer dan 20%...

Voorin bleef Marczynski op de klim al snel alleen over maar de Poolse, tweevoudige ritwinnaar van Lotto-Soudal bleef imponeren. Hij was als opgejaagd wild voor het groepje met Contador echter kansloos en op acht kilometer van de streep werd hij ingelopen.

“El Pistolero” hangt morgen/zondag na deze Vuelta zijn fiets aan de haak en was duidelijk klaar voor zijn laatste kunststukje, alleen Soler van Movistar kon hem nog even volgen maar de laatste vijf kilometer snelde Contador solo weg voor een grandioos afscheid...

Na de Cueña les Cabres (“het geitenpad” aan 23,5 procent op 3 kilometer van de top) kreeg hij het nog even lastig maar de “veteraan” hield stand en Contador kwam emotioneel als eerste over de streep. Wat een manier om te stoppen, zoiets is slechts weinigen gegeven!

Así entró en L'Angliru @albertocontador

RT para felicitarle por su última victoria pic.twitter.com/yTotbt3ZVt — La Vuelta (@lavuelta) 9 september 2017

Froome (zonder ongelukken) zeker van eindwinst

Achter hem probeerde Nibali de rode trui van Froome nog onder druk te zetten maar de Brit gaf geen krimp, met dank aan alweer een beresterke Wout Poels. Meer zelfs, Nibali zelf kon het tempo van Zakarin niet aan. Toen Froome dat zag, trok hij zelf door en zette samen met een beresterke Poels de kroon op het werk. Ze naderden zelfs nog sterk op Contador maar finishten uiteindelijk als tweede en derde: Wout Poels mocht voor zijn kopman finishen. Ilnur Zakarin werd vierde en komt zo nog in extremis op het podium want Wilco Kelderman zakte door het ijs in het slot en denderde van plaats naar drie naar vijf. Contador strandt op een vierde plaats in zijn allerlaatste Vuelta.

Meteen is Froome na zijn Tourzege in juli ook al zeker van de eindzege in de Vuelta, want de laatste 117,6 kilometer van morgen/zondag dienen enkel om de winnaar te kronen. Het is een ongeschreven wet dat de leider dan niet meer wordt aangevallen, dus zonder ongelukken steekt Froome morgen zijn tweede Grote Ronde van het seizoen op zak.

Here's the moment they crossed the line. What a team. It's all starting to sink in for @chrisfroome. Your #LV2017 winner in waiting pic.twitter.com/sxGi2W4TH2 — Team Sky (@TeamSky) 9 september 2017

Van het traditionele criterium in Madrid liggen morgen dus enkel de sprinters nog wakker. Het plaatstelijke rondje in de Spaanse hoofdstad is 5,9 kilometer lang en wordt negenmaal afgelegd.

Dopingzondaar of artiest, hoe willen we ons Alberto Contador herinneren? Portret van “El Pistolero”

Uitslag:

1. Alberto Contador (Trek - Segafredo)

2. Wout Poels (Team Sky)+17”

3. Chris Froome (Team Sky) z.t.

4. Ilnur Zakarin (Team Katusha - Alpecin)+35”

5. Franco Pellizotti (Bahrain - Merida)+51”

Stand:

1. Chris Froome

2. Vincenzo Nibali

3. Ilnur Zakarin

4. Alberto Contador

5. Wilco Kelderman

Bekijk hier de volledige uitslag en stand!