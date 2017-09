Heeft Anderlecht een probleem-Kums? “Weiler laat topaankoop uit selectie voor Bayern München”

Anderlecht treft dinsdag Bayern München in de Champions League, maar zal die partij afwerken zonder Sven Kums. Coach René Weiler liet de middenvelder vrijdag al uit zijn selectie voor de match tegen Lokeren en ook tegen Bayern rekent de Zwitser niet op de steraankoop van deze zomer. Kums reist volgens La Dernière Heure niet mee af naar Duitsland. Zit Anderlecht met een probleem?

Het zit duidelijk scheef tussen de coach en de zogenaamde opvolger van Youri Tielemans. Weiler wilde de middenvelder er deze zomer graag bij, maar de liefde is al bekoeld. Kums voelde zich niet goed onder het spel van de Zwitser, die zijn ploeg op de tegenaanval laat spelen.

Als gevolg van de slechte resultaten en zwakke prestaties zette hij de voormalige Buffalo in de tribune. “Kums toonde hier nog niet wat hij kan en wat iedereen van hem verwacht. Neen, er is geen probleem Kums. Ik ben gewoon niet tevreden over Kums zijn prestaties. Hij heeft nochtans de kwaliteiten om in de ploeg te komen, maar hij zal het net als alle andere spelers moeten bewijzen op training. Of hij bij de 18 zal zijn voor Bayern? Misschien verandert mijn idee voor de volgende selectie als hij alles geeft”, zei Weiler vrijdag na de match. Daags nadien lijken dat lozen woorden.

Aangenomen werd dat Weiler de middenvelder op scherp wilde zetten, maar er lijkt meer aan de hand. De coach laat Kums voor de tweede keer uit de selectie en rekent duidelijk op andere spelers.