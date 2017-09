Nu al bekend: de trendkleuren voor volgende lente

Naar jaarlijkse traditie heeft kleureninstituut Pantone aan het begin van de modeweek in New York, waar de trends voor volgend jaar worden voorgesteld, voorspeld welke de kleuren voor komende lente worden. Bereid je voor op een voorjaar vol limoengeel, kerstomaatrood en babyblauw.

Opvallend: normaal zijn het tien kleuren die Pantone voorstelt in zijn trendpresentatie, dit jaar kozen ze voor twaalf tinten. Het voorjaar wordt dan ook zeer kleurrijk, denkt directeur Leatrice Eiseman. “De wereld van industrieel design en product design staan open voor meer kleur”, zegt ze aan modewebsite Women’s Wear daily. “Als mensen tinten roze of metallic zien die nieuw en fris zijn voor elektronische toestellen, zullen ze die kleuren ook willen voor hun schoenen, accessoires, kleren en mode.”

Geel krijgt een prominente rol volgens Eiseman: “Geel is baken van licht. Als je dat op je website of in je etalage zet, trek je de aandacht. Niemand die geel draagt, wordt genegeerd”. Daarnaast tippen ze kerstomaatroot, met een ondertoon van oranje, en babyblauw, de kleur van de jas van Melania Trump op de inauguratie, maar volgens Eiseman ook de “belofte van een nieuwe dag”.

Dahliaroze is dan weer een roze met een licht oranje ondertoon, terwijl lavendelroze meer een een tinje paars in zich heeft. Gebroken wit wordt vervangen door ‘kokosnootwit’, een tikje lichter, of door een zandkleur.

