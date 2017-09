“Zelfs voor mij blijft Lisbeth Salander een mysterie”

HASSELT - In ‘De Man Die Zijn Schaduw Zocht’ van David Lagercrantz, deel vijf van de Millennium-reeks, komt Lisbeth Salander, een van de meest intrigerende personages uit de wereldliteratuur, opnieuw prominent in beeld. Dat is goed en het levert een veel beter boek op dan het vorige deel. Een gesprek met een man die in de voetsporen van Stieg Larsson loopt.