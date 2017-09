Zo verliep de eerste schooldag van prins George

Hij mag dan derde in lijn zijn voor de opvolging van de Britse troon, op één september werd prins George gewoon door zijn papa naar school gebracht. Zijn eerste schooldag ging prima, zei Prins William na afloop.

Donkerblauwe trui, lichtblauw hemdje en een short met sokjes onder: in Thomas’s Battersea, de nieuwe school van prins George, houdt men van traditie. Prins George werd er donderdag om iets voor negen voor het eerst afgezet door zijn vader, prins William. Mama Kate Middleton kon er niet bij zijn, zij heeft te kampen met zware zwangerschapsmisselijkheid sinds ze in verwachting is van haar derde kindje.

“Alles ging goed”, zei prins William. “Er was een andere ouder die meer problemen had met zijn kinderen dus ik was erg blij dat ik het niet was”. Goede raad had hij zijn vierjarige zoon niet gegeven: “Natuurlijk niet, hij zou het toch niet aannemen, op die leeftijd”.

The Duke and Duchess are very pleased to share a photograph of The Duke and Prince George at Kensington Palace this morning. pic.twitter.com/MxcU0RqGvi — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 7 september 2017

Volgens Ben Thomas, directeur van de school, zal George geen voorkeursbehandeling krijgen. “Wat zijn ouders voor hem willen, is wat alle ouders willen voor hun kind: dat ze een geweldige kindertijd hebben op een plek die veilig is.” George komt terecht in een klasje van 22 kinderen, waar hij bijna de jongste is. Als familienaam zal hij “Cambridge’ gebruiken.

De eerste schooldag van George van overigens maar een halve dag, die diende om zijn juf en zijn klasgenootjes te leren kennen en uit te zoeken waar zijn plaatsje aan de kapstok is.

Thomas’s School, op een klein half uur rijden van Kensington Palace, is een privéschool die ook wel eens ‘nappy valley’ genoemd wordt omwille van het dure inschrijvingsgeld, dat bijna 7.000 euro per trimester bedraagt. De kleine prins zal er onder meer ballet- en dramales krijgen, ook vakken als Frans, sport en informatica komen aan bod.