Welke vooroordelen heeft Jonas De Roeck over Limburgers en Antwerpenaren?

Jonas De Roeck zag het levenslicht in Barcelona, bracht zijn jeugd door in Antwerpen, speelde of coachte bij de drie grootste Antwerpse clubs en is de huidige coach van de Limburgse eersteklasser STVV. Het inspireerde ons om hem aan de vooravond van de verplaatsing naar de Bosuil drie vooroordelen van respectievelijk Limburgers en Antwerpenaren voor te schotelen. Aan De Roeck om ze te weerleggen of te bevestigen.

Jonas De Roeck een volbloed Antwerpenaar noemen, is een understatement. Hij bracht zijn jeugd door in Antwerpen, begon en eindigde zijn carrière bij The Great Old, waar hij in totaal zes jaar speelde. ...