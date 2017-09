Veel rook door brandende plastic wereldbol

Houthalen-Helchteren -

Gisterenavond is in een woning aan de Kleine Heresteeg in Houthalen-Helchteren een plastic speelgoed wereldbol in brand gevlogen. De gebeurtenis veroorzaakte weinig bijkomende brandschade maar wel veel rook. De twee bewoners raakten lichtjes bevangen door de rook en werden zekerheidshalve voor een zuurstofbehandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Er is een vermoeden dat de brand ontstaan is door een kortsluiting. De brandweer van de zone oost was snel ter plaatse maar had vooral werk met het verluchten van de woning.