HOUTHALEN-HELCHTERENIedereen die dat wenst, kan over goed twee weken zijn zegje doen over de Noord-Zuidverbinding, met name over de ‘missing link’ in Houthalen-Helchteren. De Vlaamse administratie organiseert op 19 september een inspraakmoment over het dossier dat maar niet opgelost geraakt. Een omleidingsweg, een tunnel of niks doen: alle denkpistes zijn welkom want men begint van nul af aan.