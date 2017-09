“Voor de overheid zijn onze zonen niet zwaar ziek: onbegrijpelijk”

Ham -

Broertjes Bas (11) en Pim (8) uit Oostham lijden allebei aan het IPEX-syndroom, een uiterst zeldzame aangeboren afwijking in het immuunsysteem. “Voorlopig kunnen we hun ziekte, die gepaard gaat met zware allergieën en darmproblemen, onderdrukken met medicijnen, maar genezen gaat enkel met een stamceltransplantatie”, zeggen ouders Kurt Verheyden en Katrien Boven. Primaire immuundeficiëntie (PID) staat vandaag nog altijd niet op de lijst van ‘zware ziekten’, waardoor er geen gestructureerde zorg is. “Onbegrijpelijk”, zeggen Kurt en Katrien. “Bas is dit jaar zes maanden niet naar school kunnen gaan. Ben je dan niet zwaar ziek?”