Politie naar villa Kriekels na noodoproep Kirsten Janssens

Diepenbeek - Gisterenavond postte Kirsten Janssens, vriendin van ondernemer Jan Kriekels, een noodkreet op Facebook. Ze schreef dat ze verwond werd door Kriekels. De politie kwam ter plekke met twee combi’s. Het koppel is bekend van het tv-programma ‘The Sky is the Limit’.

“Je hebt geen recht mijn sleutels af te pakken, mij te verwonden en 4 of 5 keer de trappen op en af te sleuren en mijn gezicht driemaal neer te slaan op die betonnen trap van je”, schreef Janssens letterlijk. Uit reacties van vrienden bleek daarna dat Janssens ook foto’s had gepost waarop ze naakt te zien was, naast enkele kapotte bloempotten. Die foto’s werden vrij snel weer verwijderd.

Ooggetuigen zagen gisteren dat Janssens na het politiebezoek door een vriendin werd opgehaald. Ze klonk heel verward, maar vertoonde geen verwondingen in het gezicht had. Opmerkelijk is dat ze enkele minuten later door dezelfde wagen opnieuw afgezet werd aan het huis van Kriekels. Zowel Kirsten Janssens als Jan Kriekels waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar.