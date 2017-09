De weelde van PSG: Mbappé schittert meteen naast Neymar én Cavani (en Meunier mag meevieren)

Paris Saint-Germain is vrijdagavond met 1-5 gaan winnen op bezoek bij Metz op de vijfde speeldag van de Franse Ligue 1. Kylian Mbappé debuteerde bij de club van Thomas Meunier en was meteen goed voor een doelpunt en een assist.

Bij PSG stond de veelbesproken Kylian Mbappé meteen in de basis. PSG kampeerde op de helft van Metz en na 31 minuten kon Edinson Cavani een knappe assist van Neymar afwerken.

Edinson Cavani ouvre le score ! ?? #FCMPSG pic.twitter.com/OMG9blFKIJ — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 8 september 2017

Metz kreeg niet veel kansen, maar na 37 minuten stond Emmanuel Rivière wel op de juiste plaats om een voorzet van Mathieu Dossevi (ex-Standard) in doel te koppen.

Vlak na rust kreeg diezelfde Rivière een huizenhoge kans om zijn ploeg verrassend op voorsprong te brengen, maar hij miste onbegrijpelijk. Die misser zou Metz nog zuur opbreken, want na 56 minuten kreeg Benoît Assou-Ekotto een wel heel strenge rode kaart voor een ingreep op Mbappé. Het werd nog erger voor Metz toen Mbappé drie minuten later zijn eerste doelpunt in Parijse loondienst scoorde. Daarna waren er nog doelpunten van Neymar (69.), Cavani (75.) en Lucas (87.) om de eindstand op het bord te zetten. Mbappé gaf de assist bij het tweede doelpunt van Cavani, maar had daar wel een arm voor nodig. Thomas Meunier speelde de volledige wedstrijd en bediende Lucas bij het laatste doelpunt.

PSG heeft na vijf speeldagen nog steeds het maximum van de punten en staat vanzelfsprekend aan de leiding. Monaco speelt zaterdag nog tegen Nice en beent bij een overwinning de Parijzenaars opnieuw bij. Metz daarentegen heeft nog altijd geen enkel punt weten binnen te halen en staat troosteloos laatste.