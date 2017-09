Yoeri Mellaerts stoot door naar battles ‘The Voice van Vlaanderen’

Sint-Truiden -

Yoeri Mellaerts (33) had in zijn Blind Audition bij ‘The Voice Van Vlaanderen’ maar één zin van ‘With Arms Wide Open’ van Creed nodig om Bart Peeters en Koen Wauters te doen afdrukken en iets later draaiden ook juryleden Natalia en Alex Callier zich om. “Ik had niet eens gehoord dat ze afgedrukt hadden, want ik was zo met mijn ding bezig. Pas toen ik mijn ogen opendeed, had ik het door”, vertelde de Truienaar achteraf. Yoeri gaat nu naar de battles in het team van Bart Peeters. “Ik denk dat hij mij het meest vooruit kan helpen”, verklaarde hij zijn keuze.