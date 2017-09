“Gedaan met asiel verlenen aan illegale migranten”

Diepenbeek - Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vindt dat wie illegaal naar België migreert geen asiel mag krijgen. Dat zei hij donderdagavond voor een volle Theaterzaal in Diepenbeek. Een zeer straffe stelling want het aantal asielzoekers dat legaal het land binnenkomt, is zeer klein. Francken wil meer inzetten op zogenaamde hervestiging en laat liever zelf geselecteerde asielzoekers overkomen uit het buitenland.

Theo Francken is uitgegroeid tot een conferencier. De tabellen en cijfers verspreidt hij tegenwoordig via twitter, op het podium gaat het om verhalen. Donderdag is hij opnieuw gestart met zijn ‘lezingen’. ...