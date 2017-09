120 patiënten naar nieuw ziekenhuis met speciale vrachtwagens

Maaseik / Bree -

Pas over drie weken opent in Maaseik het nieuwe Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK), maar de verhuis ging afgelopen donderdag al van start. “We verhuizen nu een aantal ondersteunende diensten. Het hoogtepunt volgt op 28 en 29 september. Dan nemen alle patiënten en de verpleegafdelingen van de oude campussen in Maaseik en Bree hun intrek in het nieuwe complex”, legt logistiek coördinator Zeff Cosemans van het ZMK uit.