“Ik ben ambitieloos, dat is mijn geluk”

Lekker veel Frank Focketyn op tv, dezer dagen: woensdag ging ‘Kafka’ van start op VTM, morgen is hij te zien in de eerste aflevering van ‘Tytgat Chocolat’. “Het parcours dat ik afleg, klopt gewoon”, zegt de 56-jarige acteur. “Het is allemaal vanzelf gekomen, zonder ambitie, zonder plan, en ik heb me nooit aan iemand moeten opdringen.”

Frank ontvangt ons bij hem thuis in Kalmthout. In zijn sprookjesachtige tuin, meer bepaald, waar hij naar eigen zeggen méér vertoeft dan in zijn huis. Trots toont hij ons zijn zwemvijver ...