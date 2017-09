“De grootste instroom van PVDA-kiezers komt van misnoegde N-VA-stemmers”

Hasselt -

Staat de Partij van de Arbeid voor haar grote doorbraak? Voorzitter Peter Mertens en Kamerlid Raoul Hedebouw hebben de wind in de zeilen. “We hopen in 2019 op 15 procent in Wallonië en 7,5 procent in Vlaanderen. Dat is maal drie tegenover 2014. Dan kunnen we eindelijk de loontrekkenden weer een stem geven in het parlement: tamtam maken rond burn-outs en pensioenen.”