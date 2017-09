Thomas De Gendt zorgt voor derde Belgische triomf in Vuelta: “Ik hou van verrassingen”

Thomas De Gendt heeft de 19de etappe in de Vuelta gewonnen. Hij was na 149 kilometer in Gijon de snelste in de sprint van 9 renners, zij waren de overgeblevenen van een kopgroep die een vrijgeleide had gekregen van het peloton met daarbij nog vier Belgen. De Gendt schrijft zo geschiedenis want hij zorgde voor de derde belgische ritzege in deze Vuelta en heeft nu in elke Grote Ronde een etappe gewonnen. Bij de favorieten toonde Alberto Contador zich opnieuw maar zijn poging in de finale leverde finaal weinig op, Chris Froome trekt als leider het slotweekend in.

Na de start in Parque Natural de Redes wachtte het peloton vier klimmetjes, waardoor de rit op het lijf van een grote ontsnapping was geschreven. Meteen trokken twee landgenoten in de aanval: Edward Theuns (Trek - Segafredo) en Laurens De Vreese (Astana Pro Team). Uiteindelijk geraakten 27 renners weg met daar nog drie Belgen bij: Thomas De Gendt (Lotto - Soudal), Floris De Tier (Team LottoNL - Jumbo) en Kenneth Vanbilsen (Cofidis, Solutions Crédits) roken eveneens hun kans.

Nog present voorin: bergkoning Davide Villella (Cannondale - Drapac), vier renners van LottoNL-Jumbo en drie pionnen van AG2R La Mondiale waaronder niemand minder dan Romain Bardet. Quick Step had twee mannetjes mee met Bob Jungels en groen etrui Matteo Trentin en ook de altijd verraderlijke Rui Costa (UAE Team Emirates) en Nicolas Roche (BMC) tekenden present.

In het peloton liet Team Sky begaan en de koplopers kregen maar liefst 18 minuten voorsprong: de winnaar van de dag zat dus vooraan.

Aanvalspogingen

Op weg naar de laatste klim van de dag, de Alto de San Martín de Güerces (cat.3), probeerden voorin enkele renners weg te springen, waaronder De Gendt. Het was echter Iván García (Bahrain - Merida) die als enige een voorsprong kon nemen. De 21-jarige Spanjaard is afkomstig uit Gijon en kende de streek dus op zijn duimpje. De thuisrijder begon aan de klim (4.5 km aan gemiddeld 7.2%) met een minuut voorsprong maar achter hem zaten ze uiteraard niet stil. Roche, Bardet en Costa trokken in de tegenaanval, de Fransman was bergop de snelste en reed als enige nog net voor de top naar de koploper.

In de afdaling werd het zo een secondenspel tussen twee koppeltjes: Bardet-Garcia versus Roche-Costa. De achtervolgers slaagden in hun opzet en zo kregen we aanvankelijk vier koplopers in de finale maar zij hadden geen vrij spel met de hete adem van onder meer Thomas De Gendt en nog vier achtervolgers in hun nek. En ook zij slaagden in hun opzet, waardoor er met negenen werd gesprint voor de zege.

Sprintende De Gendt: “Ik hou van verrassingen”

In de sprint had Thomas De Gendt nog genoeg jus in de benen en onze landgenoot toonde zich verrassend de snelste. Jarlinson Pantano werd tweede voor Iván García, Rui Costa en Floris De Tier, een dorpsgenoot van De Gendt in het Oost-Vlaamse Gavere. Meteen goed voor de derde Belgische ritzege in deze ronde van Spanje: eerder pakte Yves Lampaert (Quick-Step Floors) de winst in de tweede etappe en ging Sander Armée (Lotto Soudal) in rit achttien met de overwinning aan de haal. Lotto Soudal heeft met dank aan De Gendt, Armée en tweevoudig ritwinnaar Tomasz Marczynski zelfs al vier etappes gewonnen in deze editie.

De 30-jarige De Gendt zelf heeft nu een rit gewonnen in elke Grote Ronde: Giro, Tour en Vuelta.

“Ik zat meteen mee voorin in de ontsnapping”, blikte een dolgelukkige De Gendt meteen na de finish terug. “Vooraf hadden we in de bus gezegd dat er wellicht een grote groep met daarbij de groene trui en de bergtrui zou wegrijden. Ik was dus mee en het was een grote groep met enkele sterke renners. Ik geloofde er niet echt in maar op het einde kwam alles samen en ik weet dat ik niet traag ben in de sprint. En dan heb ik de sprint van mijn leven gereden. Ik ben erg gelukkig dat ik het kon afmaken.”

De Gendt heeft nu dus in alle drie de Grote Rondes een rit gewonnen, iets waar hij best fier op is: “Dit had ik niet verwacht dit jaar, ik was niet goed in de eerste week. Het was niet echt mijn parcours, ook vandaag was die laatste klim te steil voor mij maar ik zat in een goede groep met Jungels om de koplopers terug te halen. Ik verwachtte het niet meer maar ik hou van verrassingen...”

Foto: EPA-EFE

En intussen in het peloton... Contador!

Terwijl voorin dus werd gestreden om de dagzege, bleef de nervositeit in het peloton dat een kwartier na De Gendt over de finish zou komen. Nervositeit, want de top van de laatste beklimming lag op 15 kilometer van de finish en dus kon en mocht leider Chris Froome niet egrust zijn met een specialist-daler Vincenzo Nibali op vinkenslag. De Italiaan had 1’37” achterstand op de Britse Keniaan maar wilde zich niet zomaar gewonnen geven.

Toch was het Alberto Contador die op de slotklim de vlam in de pijp stak. “El Pistolero” pakte al snel een halve minuut en kon alweer rekenen op de hulp van Theuns, die zich had laten terugzakken. Helaas voor de Spanjaard was het onbegonnen werk tegen een jagend peloton. Contador werd ingelopen in de laatste rechte lijn maar oogstte voor eigen volk toch weer sympathie. Chris Froome haalde zonder kleerscheuren de finish en kan als leider het slotweekend in met een dikke anderhalve minuut bonus.

En nu enkel nog... de Angliru

Morgen/zaterdag krijgt het peloton op de voorlaatste dag nog de laatste bergetappe vorgeschoteld, en wat voor één! Met 117,5 kilometer is ze kort maar in de laatste 50 kilometer alleen al zitten drie steile beklimmingen, waaronder het monster genaamd “Angliru”... Met zondag enkel nog de sprintetappe in Madrid op het programma, zal op de Angliru de definitieve beslissing vallen over winst en verlies.

Uitslag:

1. Thomas De Gendt (Lotto - Soudal) in 3:35:46

2. Jarlinson Pantano (Trek - Segafredo) z.t.

3. Iván García (Bahrain - Merida)

4. Rui Costa (UAE Team Emirates)

5. Floris De Tier (Team LottoNL - Jumbo)

Stand:

1. Chris Froome

2. Vincenzo Nibali + 1’37”

3. Wilco Keldermann + 2’17”

4. Ilnur Zakarin + 2’29”

5. Alberto Contador + 3’34”