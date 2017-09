Onmiddellijke aanhouding voor leden van Colombiaanse inbrekersbende

Beringen / Hasselt - De Hasseltse strafrechter heeft vrijdag de onmiddellijke aanhouding van twee Colombianen bevolen die deel uitmaken van een inbrekersbende. In oktober en november vorig jaar braken ze in op een vijftal plaatsen in Beringen, Hasselt, Leuven en Mol of probeerden het althans.

Er kwam een einde aan hun inbraken toen een getuige ze op 17 november 2016 aan het werk zag in de Steenbergstraat in Hasselt. Eerst belde een dame aan en toen niemand open deed, drongen twee mannen langs achter binnen. De politie was er snel bij en wist enkele verdachten in een wagen even verderop te arresteren.

Ze hadden het vooral gemunt op juwelen, cash geld en laptops. Verder onderzoek bracht het zevental in kaart. Het parket bestempelde ze als een rondtrekkende dadersbende. Drie van de zeven waren recent nog veroordeeld voor 20 inbraken in het Leuvense en kregen geen extra straf. Voor de anderen liep het verdict op tot 30 maanden. Voor de twee personen die hun kat naar de rechtbank stuurden, is de onmiddellijke aanhouding gevraagd. Aan een gedupeerde zijn ze een schadevergoeding van liefst 25.000 euro verschuldigd.