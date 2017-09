Cannabisplantage moest ongevalskosten van dochter vergoeden

Lommel -

Een Nederlands koppel moest vrijdag in de Hasseltse rechtbank tekst en uitleg komen geven over hun cannabisplantage in de Albert Servaesstraat in Lommel. “Wij hadden geldproblemen. Na het verkeersongeval van onze dochter zijn we aan lot overgelaten. Van het een kwam het ander”, zei de 46-jarige man die alleen in de rechtbank aanwezig was.