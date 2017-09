Truiense dief (41) betrapt in kledingcontainer

Sint-Truiden - Een 41-jarige Truienaar heeft zich vrijdag in de Hasseltse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor een waslijst aan feiten. De man pleegde vooral kleine diefstallen, brak op enkele plaatsen in en is betrapt op het bezit van heroïne en speed. Hij had het vooral op fietsen en kledij gemunt.

Van de meeste feiten zijn er camerabeelden ofwel werd hij op heterdaad betrapt. Dat gebeurde onder meer toen hij in een kledingcontainer zijn slag probeerde te slaan. Een andere keer liep hij in de fruitveiling in Sint-Truiden tegen de lamp. De ex-werknemer was in het bezit geraakt van een sleutelbos en drong zo binnen om zich er te verfrissen.

Geweld schuwde de man evenmin. Zijn buurman kreeg een inktpot naar zijn hoofd geslingerd toen hij een opmerking over een joint maakte.

De man is een vaste klant in de rechtbank en kan het stelen niet laten als hij weer op vrije voeten is. Zo sloeg hij op 17 augustus nog toe nadat hij vrij onder voorwaarden was.

Het parket wees op de drugsproblemen van de man en vorderde zijn opname in een afkickinstelling. Indien hij zijn voeten aan de opname veegt, is 14 maanden cel het alternatief voor de aangehouden Truienaar.

Vonnis op 29 september.