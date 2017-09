Barguil neemt Noors talent mee naar Fortuneo Oscaro

De 24-jarige Noor Sindre Lunke verlaat Sunweb en vergezelt zijn kopman Warren Barguil naar het Franse Fortuneo Oscaro. Lunke tekent een éénjarig contract bij zijn nieuwe werkgever.

“De voorbije twee jaar fietste ik aan de zijde van Warren en in die periode hebben we een goede band opgebouwd, zowel op als naast de fiets”, reageerde Sindre Lunke. “Warren fietst niet voor het geld. Hij wil zich vooral amuseren en in zijn nieuwe, Bretoense omgeving gaat dat zeker lukken. Mijn rol is simpel: ik moet hem zo lang mogelijk zien bij te staan in het hooggebergte.”

De jonge Noor kon in zijn eerste twee profseizoenen evenwel nog geen spraakmakende resultaten voorleggen.