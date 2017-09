Voetbalploeg politie neemt deel aan prestigieus tornooi in Barcelona

Tongeren - De voetbalploeg van de lokale politie Tongeren/ Herstappe neemt van 26 september tot 30 september deel aan het prestigieuze politietornooi Gold Cup in Barcelona (Spanje)

ZVC TONGPO ofwel ZaalVoetbalClub TONGeren POlitie is al vele jaren een begrip in het Belgische politievoetballandschap. Ieder jaar trachten zij Tongeren op de kaart te zetten door deel te nemen aan een groot internationaal politievoetbaltornooi.

Dit jaar reizen zij van 26 september tot 30 september af naar Barcelona. Zij nemen deel aan de Gold Cup. politieploegen van over de hele wereld komen daar samen om het tegen elkaar op te nemen. ZVC TONGPO neemt deel met als doel om Tongeren wereldwijd bekend te maken als de sportieve Belgen. Zij trachten ook de Stad Tongeren te promoten.