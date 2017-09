Raf Simons brengt met Calvin Klein een stijlvolle ode aan horror in Hollywood

Landgenoot Raf Simons heeft donderdag in New York zijn nieuwste Calvin Klein- lentecollectie voor mannen en vrouwen voorgesteld. Leder, rubber, sliertjes en satijn krijgen de hoofdrollen. Daarnaast was de invloed van kunstenaar Andy Warhol in sommige looks erg aanwezig.

Voor het de show, die werd gepresenteerd als ‘An abstraction of horror and dreams’, spitste Simons zich toe op de rijke horrorfilmgeschiedenis van het oude Hollywood iconen à la Hitchcock. Van bloedrode lederen jassen met donkere vlekken tot rokken in modderig bruin. De huiveringwekkende herinneringen aan klassiekers zoals Carrie, The Shining en Psycho werden zó weer opgerakeld.

Simons werkte voor deze lijn ook met prints die binnen het thema passen, zo staan er prints uit Warhol zijn ‘Death and Disaster’-series op. “Wat ik met de nieuwe collectie wil uitdrukken? Waar er schoonheid is, is ook het omgekeerde: de horror. Maar waar horror is, vind je ook schoonheid. De twee bestaan niet zonder elkaar. Het is allemaal Amerikaanse horror en tegelijk een American dream”, aldus de ontwerper.

Veel beroemdheden, onder wie de nieuwste it-girls Paris Jackson, ‘Stranger Things’-ster Billie Bobby Brown en actrice Lupita Nyong’o, kwamen front row zitten en zagen dat het goed was. Ok de internationale pers kon het defilé smaken. Vogue schrijft dat de fifties jurken uit waterproof nylon, dat wordt gebruikt om tenten te maken, weleens een commerciële hit zouden kunnen worden. “Raf Simons zit al twee seizoenen in America en dat is voor hem duidelijk vruchtbaar terrein. Ook al zijn de Verenigde Staten nu een gruwelijk reëel horrorscenario aan het meemaken”, schrijft modejournaliste Nicole Phelps.

Raf Simons (links) Foto: AFP

Paris Jackson Foto: AFP

Millie Bobby-Brown in het wit Foto: AFP

Anna Wintour en Karlie Kloss Foto: AFP