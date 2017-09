Hogeschool PXL roept secundair onderwijs op om samen te leren buiten de schoolmuren

Hasselt - Een onderwijsproject waarbij de school gesloten blijft en lessen en activiteiten buiten de klasmuren doorgaan, binnen Hogeschool PXL is het een jaarlijkse traditie. ‘PXL Breekt Uit’ is de naam van dit project, en vindt op 26 april 2018 voor de vierde keer plaats. Deze keer wil de hogeschool naast bedrijven en organisaties ook secundaire scholen laten meedoen.

“De schooldeuren sluiten is een uitstekende hefboom voor onderwijsinnovatie en creativiteit,” weet Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL. “Het is gebleken dat dit een uitgelezen kans is om samen met bedrijven en organisaties uit de regio samen onderwijs te maken. Het is drie jaar geleden gestart als een sociaal experiment, nu een vaste waarde. Een samenwerking die binnen onze hogeschool vanzelfsprekend is geworden.”

Secundaire scholen

Wat aanvankelijk op een stunt leek kreeg nationale en internationale navolging. “We ontvingen ook felicitaties van het onderwijsblad Klasse. Dit jaar is onze ambitie om ook secundaire scholen te betrekken,” aldus algemeen directeur Ben Lambrechts. “We merken dat heel wat secundaire scholen erg sterk zijn in innovatieve onderwijsprojecten. Door samen te werken kunnen we veel van elkaar leren. De schoolpoorten gaan dicht, en onze geesten gaan open.”

Mijn carrière

Centraal thema voor PXL Breekt Uit is ‘mijn carrière’ Ben Lambrechts: “Door secundaire scholen te betrekken in het project zullen leerlingen en studenten het beroepenveld beter gaan ontdekken. Niet zomaar een snuffelbezoek, maar actief meedraaien op de werkvloer of samenwerken aan een project met professionals.”

Scholen, bedrijven en organisaties die willen meewerken kunnen registreren via www.pxlbreektuit.be