Club overweegt maatregelen na vechtpartij tussen ouders: "Kind brengen en weer wegwezen"

Roda JC beraadt zich op maatregelen na een vechtpartij tussen twee vaders afgelopen zaterdag bij het oefenduel tegen Fortuna Sittard voor de spelertjes onder 12 jaar. “We beraden ons over het zwembadprincipe: je brengt je kind en gaat dan in de kantine zitten of naar huis.”

Het was een onschuldige oefenwedstrijd op het jeugdcomplex van Fortuna. De tussenstand was 2-2 toen een van de Roda-ouders langs de lijn een opmerking maakte over de zoon van een andere ouder. Dat leidde tot woorden en uiteindelijk tot rake klappen en een gebroken neus. De wedstrijd moest voortijdig worden beëindigd, veel spelertjes barstten in tranen uit. De politie wil niet zeggen of er aangifte is gedaan vanwege de privacy.

Eric Van der Luer, coach van Jong Roda, zegt in De Limburger dat de club nu nadenkt over maatregelen. “We denken nu na over het ‘zwembadprincipe’. Je brengt je kind naar de zwemles - of in dit geval de voetbaltraining - en gaat dan rustig in de kantine zitten of naar huis. Dus niet meer de hele training langs de kant staan. Dat vermindert de druk op de kinderen. Tijdens de wedstrijden is dat een stuk moeilijker. We verwachten van ouders dat ze achter de afrastering blijven.”