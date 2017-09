VIDEO. Beelden opgedoken van politieactie waarbij agenten gewond raakten in Maasmechelen

Maasmechelen -

Tijdens een politieactie in de Zandstraat in Maasmechelen raakten maandag drie agenten van de lokale politie Lanaken/Maasmechelen gewond. Ze moesten er een agressief persoon gaan arresteren die een huisverbod aan zijn laars lapte. De rechter had het verbod opgelegd na eerdere feiten van intrafamiliaal geweld. Toch was de man naar zijn ex gegaan om er kabaal te maken. Bij de arrestatie en de overbrenging naar het politiekantoor ging de man volledig over de rooie. Intussen zijn er videobeelden opgedoken van de arrestatie. Volgens de filmer werd de gearresteerde man hardhandig aangepakt door de agenten.