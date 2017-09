Man aangereden op Hasseltse kleine ring

Hasselt -

In de nacht van donderdag op vrijdag is er op de kleine ring in Hasselt, ter hoogte van de Holiday Inn, een man aangereden. Volgens getuigen wandelde de man niet over het zebrapad, maar zou hij plots over straat zijn gelopen. “De man liep plots de straat over”, zegt ook de bestuurder van de wagen die duidelijk aangeslagen was. “Ik probeerde nog uit te wijken, jammer genoeg tevergeefs.” De man ramde de zijkant van de BMW. De politie, ambulance en MUG-team waren meteen ter plaatse. De man, die bij bewustzijn was, werd naar het ziekenhuis afgevoerd.