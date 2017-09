‘Pen’ ontdekt kanker in 10 seconden

Hasselt Een apparaatje in de vorm van een pen heeft tot een nieuwe doorbraak geleid in het opsporen van kanker. Bestaande methodes, zoals een biopsie, hebben het nadeel dat ze veel tijd kosten. De MasSpec Pen, ontwikkeld aan de University of Texas, onderscheidt kwaadaardig en gezond weefsel in amper tien seconden.

Het toestelletje gebruikt een druppel water om moleculen uit weefsel te halen. Die moleculen worden daarna gewogen en geanalyseerd. De methode is erg accuraat, zo blijkt uit testen. Experts verwachten wel dat het nog drie tot vier jaar duurt voor de nieuwe technologie in ziekenhuizen gebruikt kan worden. (jom)