Man wordt belaagd door de geest van een kwaadaardig kind, en heeft nu de videobeelden om het te bewijzen

Een New Yorkse man beweert bij hoog en laag dat de geest van kwaadaardig kind in zijn huis rondwaart en komt nu met camerabeelden op de proppen die dat moeten bewijzen. De man installeerde een bewakingscamera in zijn woonkamer en liet die enkele dagen draaien en opnemen. De uiteindelijke beelden zijn op zijn zachtst gezegd mysterieus en lijken wel degelijk te bewijzen dat er iets vreemds aan de hand is in het appartement.

Adam Ellis ging eind augustus al de wereld rond met zijn Twitter-berichten over het vermeende spook - dat hij Dear David noemt en dat in zijn zou flat ronddwalen. Nu deelde de man echter ‘harde’ bewijzen om zijn lugubere bewering te staven: een video gemaakt met een beveiligingscamera waarin niet alleen zijn kat erg vreemd gedrag vertoont, maar waarop ook te zien is hoe een glas plots beweegt zonder dat er iemand in de kamer is.

“Het is opnieuw gebeurd”, schreef Ellis dinsdagavond op Twitter. De New Yorker liet naar eigen zeggen een beveiligingscamera elk uur van de week draaien, die telkens er beweging of geluid was, begon op te nemen. De man focuste zich vooral op het gedrag van een van zijn katten die “raar doet en over iets onzichtbaar springt”, totdat iemand iets zonderling had gezien: “Het groene glas op de koffietafel verschuift.”

Verschuivende stoelen en anonieme bellers

De mysterieuze saga begon volgens Adam maanden terug, toen de man - die zijn brood verdient als illustrator - na een droom een tekening van een piepjong spook maakte met een “gigantisch misvormd hoofd” die in een groene schommelstoel zat in de hoek van de kamer. Hij spendeerde verder geen aandacht aan de droom of de tekening, totdat zijn katten enkele maanden later voor zes nachten op rij gewoon naar de voordeur zaten te staren.

En er bleven zonderlinge dingen gebeuren. Adam werd bijvoorbeeld plots wakker met onverklaarbare blauwe plekken nadat hij had gedroomd dat Dear David hem door een verlaten pakhuis sleurde, en hij werd te pas en te onpas overvallen door vreemde gevoelens. Elke avond nadat zijn katten post hadden gevat bij de voordeur, kreeg hij verschillende oproepen van een anoniem nummer. Hij ontdekte ook vreemde zaken op de beveiligingscamera die hij in zijn flat heeft geïnstalleerd en kreeg dikwijls onverklaarbare meldingen van beweging in zijn woning.

De groene schommelstoel beweegt uit zichzelf en in de tweede video is de blauwe stoel plots verdwenen Video: Twitter

Onverklaarbare dingen

Nu heeft de camera dus opnieuw iets onverklaarbaar kunnen vastleggen, nadat er eerder beelden werden gemaakt van een groene schommelstoel die uit zichzelf beweegt en een andere die verdwijnt. Het gedrag van zijn ene kat zint hem ook niet, en hoewel hij toegeeft dat zijn huisdier gerust een vlieg in de smiezen kon hebben gehad, gelooft hij toch eerder dat er onverklaarbare dingen gebeuren in zijn appartement.

“Ik kan gewoon het gevoel niet kwijtraken dat er iets ronddwaalt in mijn appartement”, aldus Adam. Wordt vervolgd?