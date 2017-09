Diego Costa praat met Turkse topclub

Foto: Action Images via Reuters

Vindt Diego Costa alsnog een nieuwe werkgever? De Spaanse spits van Chelsea onderhandelt momenteel met het Turkse Fenerbahce over een uitleenbeurt. Dat meldt de BBC.

Diego Costa wou na een stevige ruzie met trainer Conté afgelopen zomer absoluut vertrekken bij Chelsea (lees meer). Dat lukte niet voor het einde van de transferdeadline in de meeste Europese competities, maar in Turkije is de transfermarkt nog open tot vrijdagavond.

Volgens de BBC onderhandelt de 28-jarige goalgetter met het Turkse Fenerbahce over een uitleenbeurt. “Een bron dicht bij de onderhandelingen zegt dat een deal onwaarschijnlijk is, maar dat de twee partijen nog met elkaar praten”, aldus de BBC.