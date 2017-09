Belgian Lions verlaten EK met zware nederlaag: “Dit was de wedstrijd te veel”

België-Servië, 54-74, het zijn zware cijfers voor de Belgian Lions waarmee ze naar huis moeten gaan. “Dit was de wedstrijd te veel”, zag ook bondscoach Eddy Casteels.

“Je kan niet ontkennen dat je tijdens de match zag dat er jongens bij liepen met de gedachte dat dit toernooi voorbij is,” verklaarde bondscoach Eddy Casteels na de match aan de Belgische pers. “De Serviërs, olympisch vicekampioen, zijn van zo’n hoog niveau dat ze de wedstrijd gebruiken om de rest van hun toernooi voor te bereiden.”

“Servië was indrukwekkend”, beaamde Lions-manager Jacques Stas. “Dit was nu niet de wedstrijd die we moesten winnen.” Kansen waren er op dit toernooi tegen Rusland en Turkije, duidelijk niet tegen Letland en Servië. Tegen de Serviërs werd alles beslist tijdens een dodelijke 0-20 tussenspurt in het tweede kwart. “Wat positief is, is dat we dat geen tweede of derde keer meer tegengekomen zijn”, stelt Quentin Serron.

Manu Lecomte, een jonge spelverdeler die in Amerika geschoold wordt, werd topscorer. “We weten dat hij onze toekomst is”, aldus Serron. “Vandaag heeft hij zijn talent kunnen tonen. Het was een heel mooie ervaring voor hem en voor ons was het echt leuk dat hij erbij was tijdens deze campagne.” Ook Jacques Stas erkent het uitzonderlijke talent van Lecomte: “In de laatste twee matchen heeft Manu Lecomte laten zien wat hij in de toekomst zal bijbrengen aan het Belgische basketbal.” Jongens die er niet aan te pas kwamen in de vorige matchen, kregen nu wel kansen, die ze ook grepen. Eddy Casteels: “Als ik zie hoe Kevin Tumba in de tweede helft speelt... Dat hadden we het hele toernooi kunnen gebruiken.”

Jacques Stas: “Nee, het was geen mislukt toernooi”

Het EK zit erop voor de Belgen. Tijd om de balans op te maken van het toernooi waarin de Lions één overwinning en vier nederlagen lieten optekenen.

Net na afloop van de laatste nederlaag tegen Servië evalueerde Belgian Lionsmanager het Europees Kampioenschap. “Als we onze match tegen Groot-Brittannië niet gewonnen hadden, dan had ik toegegeven dat het toernooi mislukt was, maar nu niet. We hebben gewonnen wat we moesten winnen en we hebben niet kunnen stunten. Daar komt het op neer. We hebben altijd gezegd dat we moesten winnen van de Britten en daarnaast nog één stunt moesten realiseren. Die stunt is er niet gekomen. Dat mag je ons verwijten, maar het zou een stunt geweest zijn, dus niet iets wat makkelijk was of wat zeker doenbaar was, neen, een stunt.”

Gevraagd naar de positieve punten haalt bondscoach Eddy Casteels twee zaken aan. “Ten eerste hoe we ons teruggevochten hebben in de wedstrijd tegen Groot-Brittannië (de Lions kwamen 55-63 achter, maar wonnen met 103-90), ten tweede hoe we dat ook gedaan hebben tegen Turkije.” De Lions kwamen in die match twee keer meer dan tien punten achter, maar kwamen telkens opnieuw langszij. Uiteindelijk verloren ze dinsdag die cruciale match en werden ze uitgeschakeld.