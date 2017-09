Koeman: “Ik ben teleurgesteld in Rooney, maar hij speelt tegen Tottenham”

Everton-trainer Ronald Koeman is “erg teleurgesteld” in zijn sterspeler Wayne Rooney, nadat die vorige week dronken achter het stuur werd gearresteerd. De aanvaller wordt voorlopig niet geschorst door de club.

De spits van Everton werd donderdagnacht om 2u gearresteerd nadat hij dronken achter het stuur van een Volkswagen Beetle in de buurt van zijn huis was betrapt. Die auto was echter niet van hem, maar van een 29-jarige vrouw: Laura Simpson. Pijnlijk. Zeker omdat zijn vrouw Coleen op het moment van de feiten op vakantie was in Mallorca en bovendien vier maanden zwanger is (lees meer).

“Ik ben erg teleurgesteld in de situatie rond Wayne Rooney”, vertelde zijn coach Ronald Koeman donderdag op de persconferentie. “We hebben afgelopen dinsdag met elkaar gesproken en ook voorzitter Bill Kenwright heeft Wayne op het matje geroepen. Wat de disciplinaire sancties betreft : deze zullen intern afgehandeld worden op een gepast tijdstip.”

Rooney zal zaterdag wel spelen tegen Tottenham. Een week later, op 18 september, moet hij zich gaan verantwoorden voor de rechtbank. Minder dan 24 uur na de uitmatch bij zijn vorige club Manchester United.