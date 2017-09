Orkaan Irma woedt in alle hevigheid. Dat een storm van categorie 5 is levensgevaarlijk is, ondervond ook deze vrouw op het eiland Sint-Maarten. Een metershoge golf beukt in op het pad waarop ze loopt en haalt de verraste vrouw helemaal onderuit. Gelukkig loopt het voor haar goed af en houdt ze er enkel natte kleren en wellicht ook enkele schaafwonden aan over.