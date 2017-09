Meer details gelekt over derde kind Kim Kardashian en Kanye West

Kim Kardashian (36) en Kanye West (40) zijn in blijde verwachting van hun derde kind, dat ze zullen krijgen via een draagmoeder. Entertainmentsite TMZ heeft nu meer details over de baby van het Hollywoodkoppel.

Via een anonieme bron is de site te weten gekomen dat de twee een meisje verwachten en dat hun tweede dochter volgend jaar, eind januari om precies te zijn, ter wereld zal komen. Of dat ook echt klopt, is momenteel niet officieel bevestigd. Us Weekly schrijft dat de draagmoeder eind de twintig is en het koppel eist dat ze negen maanden lang absoluut niet rookt, drinkt of drugs gebruikt. Ook het haar kleuren of relaxen in de jacuzzi zijn uit den boze.

Risicovolle zwangerschappen

Kim en Kanye zouden de surrogaatmoeder omgerekend 38.000 euro geboden hebben voor hun gezinsuitbreiding. Kardashian lijdt immers aan de levensbedreigende aandoening placenta accreta. Dat betekent dat haar placenta dieper in de baarmoeder zit genesteld. Een nieuwe zwangerschap houdt te veel risico in. Als de placenta tijdens de bevalling niet los raakt, kan dat mogelijk fataal bloedverlies als gevolg hebben.

Kim Kardashian met dochtertje North Foto: Instagram

Kim Kardashian en Kanye West, die deze week zijn modeshow in New York annuleerde, hebben samen al twee kinderen. Het vierjarige meisje North en zoontje Saint, dat in december twee kaarsjes mag uitblazen.