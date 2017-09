Diepenbekenaar ontfutselt naaktfoto’s van minderjarig meisje

Diepenbeek - Een dertiger uit Diepenbeek heeft zich donderdag voor de Hasseltse strafrechter moeten verantwoorden voor het verspreiden van kinderporno en het aanzetten van een minderjarige tot ontucht. De man, die eerder al voor dergelijke feiten veroordeeld is, hangt 18 maanden cel boven het hoofd.

De verdachte had het 15-jarige meisje leren kennen via een chatbox. Er ontstonden al snel seksueel getinte gesprekken die uitmondden in het onderling uitwisselen van naaktfoto’s van elkaar. “Er was een bepaalde aantrekkingskracht”, sprak de betichte.

Op een fuif zagen ze elkaar uiteindelijk in levenden lijve. “Dat is maar twee keer gebeurd. Er is wat gekust, maar ze is niet gedwongen bepaalde handelingen te stellen”, luidde het.

Het meisje begon argwaan te krijgen toen de Diepenbekenaar haar in 2015 vertelde dat zijn laptop en gsm in beslag genomen was in een onderzoek naar het bezit en verspreiden van kinderporno. Haar vader stapte daarop naar de politie nadat hij naaktfoto’s van de dader op zijn dochters gsm gezien had.

In de rechtbank werd het meisje omschreven als een emotioneel zwak persoon die veel gepest werd waarvan de verdachte misbruik gemaakt had. Het meisje en haar familie vragen een schadevergoeding van bijna 40.000 euro.

Laag zelfbeeld

Verder onderzoek wees uit dat de dertiger nog met een andere minderjarige gechat had aan wie hij eveneens om naaktfoto’s vroeg, maar niet kreeg. “De dader heeft een afwijkende seksuele beleving, een laag zelfbeeld door zijn uiterlijk en de kans op recidive is groot zonder behandeling”, aldus de gerechtsdeskundige.

In 2008 kreeg de man al een straf met uitstel voor gelijkaardige feiten. Zijn advocaat, Raf Sterken, wees op het schuldinzicht van de man die momenteel opnieuw een behandeling volgt. “Mogelijk zal ik die mijn leven lang moeten volgen”, aldus de verdachte. Daarnaast had hij de feiten onmiddellijk bekend.

De procureur hekelde het hervallen van de Diepenbekenaar. “Ik vorder 18 maanden cel, deels met uitstel onder voorwaarden zoals het volgen van een behandeling”.

Vonnis op 5 oktober.