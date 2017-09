Limburgse carpoolparkings krijgen poetsbeurt: wagens worden getakeld

Maasmechelen / Lummen / Heusden-Zolder / Diepenbeek / Halen / Hasselt / Houthalen-Helchteren / Beringen - Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal in de nachten van 8 op 9 en 15 op 16 september de carpoolparkings in Limburg reinigen. “We doen dat regelmatig om het comfort van de pendelaars te verbeteren”, zegt AWV-woordvoerder Veva Daniels. Auto’s die tijdens de poetswerken nog op de parkings staan, worden (kosteloos) getakeld.

“Deze werken zorgen voor een nettere omgeving, wat automobilisten moet aanmoedigen om vaker te carpoolen”, zegt Daniëls. “Om de volledige parking te kunnen reinigen, is het belangrijk dat de zone autovrij is. Daarom kondigen we deze werken twee weken op voorhand op de parkings aan met informatieborden. Om hinder te beperken, werken we alleen ’s nachts, tussen 20 en 6 uur. Voor de reinigingswerken splitsen we de parkings daarenboven in twee reeksen, zodat de andere locaties als alternatieven beschikbaar zijn voor de pendelaars.”

“Tijdens de nacht van 8 op 9 september reinigen we de carpoolparkings in Diepenbeek, Heusden-Zolder, Lummen en Maasmechelen. De parkings in Halen, Hasselt, Paal en Houthalen nemen we tijdens de nacht van 15 op 16 september onder handen.”