Irma verwoest volledig eiland en zet koers naar vasteland

Het kleine Caraïbische eiland Barbuda is "totaal verwoest" na de doortocht van orkaan Irma. Dat heeft premier Gaston Browne van Antigua en Barduda gezegd. Ook het Franse deel van het eiland Sint-Maarten in grotendeels verwoest. Daar vielen bovendien minstens zes doden. Irma raast inmiddels verder over de Caraïben. Woensdagavond lokale tijd scheerde de orkaan van categorie 5 langs Puerto Rico met winden tot 295 kilometer per uur.

Hoewel het oog van de storm het Amerikaanse eiland niet bereikte, viel op vele plaatsen de stroom uit.

Irma passeerde woensdagavond 19 uur lokale tijd op ongeveer 50 kilometer ten noorden van Puerto Rico. Ongeveer de helft van de drie miljoen inwoners zit zonder stroom en in het centrum en het noorden van het eiland zijn rivieren buiten hun bedding getreden.

Irma, die al een spoor van vernieling naliet op Barbuda en Sint-Maarten, rukt nu verder op naar het westen in de richting van de Dominicaanse Republiek. Minstens tot de Bahama’s zal de orkaan haar huidige kracht behouden, zo schatten meteorologen.

Barbuda

"Voor het ogenblik hebben we slechts één dode geregistreerd", aldus premier Browne, maar de orkaan heeft dermate veel vernieling aangericht dat er van het eiland van 1.600 inwoners "niets meer overblijft dan een puinhoop".

"Het hele eiland staat onder water. Op dit moment is Barbuda amper bewoonbaar", zei de premier aan lokale radiozender ABS. Op het naburige Antigua was er slechts lichte schade.

Ook het Franse deel van Sint-Maarten is "voor 95 procent" vernield, zo deelde voorzitter Daniel Gibbs van de Territoriale Raad mee. "Het is een enorme ramp. 95 procent van het eiland is vernield. Ik ben in shock", zo verklaarde hij aan Radio Caraïbes International. Eerder had de prefect van het naburige Guadeloupe meegedeeld dat er in het Franse deel van Sint-Maarten al zes doden zijn geteld.

