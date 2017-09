Kobe Ilsen reist voor Eén de wereld rond

Hasselt - Woensdag vertrok Kobe Ilsen voor langere tijd naar het buitenland voor de opnames van een gloednieuw reportagemagazine voor Eén. Hij trekt de wereld rond met een nieuwsgierige geest om te kijken en te vergelijken: wat gaat er goed in ons land? Waar zijn andere landen dan weer een krak in en van wie kunnen we op welk vlak nog iets opsteken?

Zijn reis brengt hem van onder meer Tokio en Australië tot Zuid- en Noord-Amerika en Afrika. Het programma is enkele jaren geleden al bedacht, maar door de huidige tijdgeest en de nakende verkiezingen is het relevanter dan ooit geworden. Het ambitieuze project is volgend voorjaar op Eén te zien. “Sommige bestemmingen hang ik niet aan de grote klok. Mijn moeder zou er alleen maar ongerust door worden. En ik heb een hele reeks inspuitingen tegen allerlei mogelijke ziektes gekregen. Tot Nieuwjaar zal ik welgeteld 20 dagen in België zijn, om eind november ‘The Night of The Proms’ te presenteren. Ik heb vorige week zelfs een afscheidsetentje georganiseerd voor de intimi”, lacht Ilsen.