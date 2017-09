Qmusic-dj’s hebben ook Limburgse gemeenten aangestipt in tocht om Hannelore weer te helpen stappen

Donderdagochtend beginnen de dj’s van Qmusic aan een lange tocht om geld in te zamelen voor Hannelore. De dappere 27-jarige vrouw zoekt steun om weer te kunnen stappen en de peperdure mechanische protheses van wel 90.000 euro te betalen. Qmusic heeft nu de actie ‘Stap voor Stap voor Hannelore’ gelanceerd. En er liggen ook enkele Limburgse gemeenten op de route.

Het tv-programma ‘Over Winnaars’ vertelde hoe ze beide benen verloor bij een treinongeval. Samen met Koen Wauters slaagde ze erin om de oude Inca-stad Machu Picchu te bezoeken. Voor die tocht kon Annelore een paar elektronische protheses lenen, die mee bewegen tijdens het wandelen.

Alle dj’s van Qmusic hebben zich geëngageerd om vanaf donderdagochtend 7 september door heel Vlaanderen te stappen. Ze presenteren hun programma’s gewoon live, al wandelend. “Sam & Heidi starten om 6 uur ’s morgens, waarna de normale programmering doorloopt en de dj’s elkaar verder afwisselen. Ze stoppen pas met stappen als het nodige geld ingezameld is”, klinkt het bij de radiozender.

Route

De route ziet er als volgt uit, maar of ook de Limburgse gemeenten bereikt worden, hangt er vanaf hoe snel die 90.000 euro ingezameld geraakt: Vilvoorde (start vanuit de Qmusic-studio) – Grimbergen– Nieuwenrode- Kapelle-op-den-bos – Tisselt– Willebroek- Boom (werk van Hannelore = Face bvba) – Aartselaar – Antwerpen– Wommelgem – Ranst – Nijlen – Herenthout – Westerlo – Diest - Herk-de-stad – Hasselt - Sint-Truiden – Tienen – Leuven – Vilvoorde (Qmusic-studio)

Qmusic-dj Sam De Bruyn: “Het verhaal van Hannelore raakte ons en ons niet alleen: er stroomden massaal reacties binnen van luisteraars die hun steentje wilden bijdragen om haar te helpen. Want wat een ongelofelijke prestatie heeft ze neergezet en dat mede dankzij de elektronische protheses die ze mocht lenen. Hoe ongelofelijk zou het nu zijn dat ze daar voor altijd mee kan blijven wandelen? Daarom stappen we vanaf donderdag met alle dj’s heel Vlaanderen rond en blijven we stappen tot er genoeg geld is ingezameld.”