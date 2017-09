Hoe lastig is het scheidsrechtersexamen? Wij deden de test

Vandaag staan in Tubeke de herkansingen van het jaarlijkse fysieke examen voor scheidsrechters op het programma. Onder meer Limburger Luc Wouters zal er zich aanmelden, nadat hij ´in eerste zit´ afwezig was wegens op vakantie met collega-ref Serge Gumienny, die intussen zijn afscheid aankondigde. Na de commotie die op hun afwezigheid ontstond, liet Gumienny zich in onze krant ontvallen dat “de examens minder makkelijk zijn dan je zou denken, zeker die fysieke proeven.” Meer was er niet nodig om ons te ´triggeren´. Missie ´journalist wordt ref´ was ingezet.