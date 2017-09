De brandweer heeft vertraging

BrusselVanaf 1 januari moet de brandweer zich aan strengere inzetregels houden. Zo mag de autopomp, de belangrijkste bluswagen, pas uitrukken als er minstens één onderofficier en vijf brandweerlui in de kazerne aanwezig zijn. “De keuze voor meer kwaliteit en veiligheid is verdedigbaar, maar in de praktijk zal dit nieuwe systeem ongetwijfeld tot vertragingen leiden”, waarschuwt Brandweer Vereniging Vlaanderen.