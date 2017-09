“Er zijn drie grote problemen in het Belgisch voetbal en zo willen we ze aanpakken”

Brussel - Een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van de Pro League, de trainers van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), de jeugdopleidingen van de clubs en de amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF hebben de voorbije weken samengezeten om de toekomstvisie van het Belgische voetbal te bespreken en de huidige probleempunten op te lijsten. “Daaruit zijn drie grote items naar voren gekomen”, bevestigde Chris Van Puyvelde, technisch directeur van de KBVB, woensdag.

1. Wildgroei aan makelaars aanpakken

De taskforce, die voor het eerst samenkwam op 31 mei, hekelt dat heel veel jongeren op hun 15 jaar andere oorden opzoeken. In België kunnen jonge voetballers pas vanaf hun 16 jaar een profcontract ondertekenen. “Nog voor Belgische clubs die spelers kan vastleggen, zijn ze al weg. België is wat dat betreft de nummer een in Europa. Binnen de taskforce hebben we dan gekeken naar de mogelijke maatregelen. Zo willen we ook de wildgroei aan makelaars die rond die spelers circuleren aanpakken”, zei Van Puyvelde.

2. Licenties op basis van subjectieve parameter

Ook wat betreft de jeugdopleidingen en jeugdreeksen zijn er veranderingen op til. Vandaag worden de jeugdreeksen ingedeeld op basis van licenties. “De Pro League neemt de infrastructuur, de omkadering en de doorstroming in acht en op basis van die gegevens wordt een ranking opgesteld. Op basis van die ranglijst worden de jeugdploegen ingedeeld”, legt Van Puyvelde uit.

“Maar er ontbreekt een subjectieve parameter. Er zou een controleur moeten zijn die de visie van elke club doorlicht door met trainers, bestuursleden en zelfs de ouders van de jonge voetballers te gaan praten. Zo kan de controleur nagaan of de jeugdploeg volledig voldoet aan de eisen, op basis daarvan een licentie geven en die licentie meteen koppelen aan een competitie.”

De Pro League heeft de taskforce de goedkeuring gegeven om dit model verder uit te werken, aldus de TD van de KBVB. “Een van de bedoelingen is om de muur tussen het amateurvoetbal en profvoetbal te slopen. Competities moeten opgebouwd worden rond kwaliteit en niet langer rond kwantiteit. Er zijn amateurploegen waarvan we op basis van de licenties kunnen vaststellen dat zij heel degelijke opleidingen hebben. Op basis van kwalitatieve paramaters kunnen we bekijken of de jeugdploegen van amateurs niet bij de hoogste reeksen kunnen. En omgekeerd ook: profclubs die niet voldoen aan de waardemeters kunnen in lagere reeksen gestoken worden.”

3. Gemeenschappelijke visie over moderne voetbal

Het derde probleem gaat over het vraagstuk waarop het moderne voetbal gestoeld is. “We moeten dat veel duidelijker overbrengen aan alle clubs en de nationale teams. En binnen de taskforce moeten we nagaan wat de gemeenschappelijke visie daaromtrent is van alle actoren in het voetbal.”

Gerichte oplossingen voor het einde van het jaar

Per probleem werd een aparte werkgroep aangeduid die zich over zijn probleem zou pogen. “Die hebben een heel gevarieerde samenstelling zodat alle belangen verdedigd konden worden”, aldus Van Puyvelde. Voor het einde van dit kalenderjaar moet die taskforce met een aantal gerichte oplossingen naar buiten komen. Er zijn al twee vergaderingen geweest waaruit tussentijdse rapporten zijn voortgekomen, maar er komen sowieso nog meerdere vergaderingen.

Van Puyvelde ziet het Belgische voetbal als een regenboog. “Alle spectra, van amateurvoetbal, naar profvoetbal tot de nationale teams, moeten in een geheel samenwerken”, zegt hij. In dat kader is de technische staf van Roberto Martinez bezig met een tour van bezoeken aan alle profclubs. “België is op dat vlak uniek. De KBVB en de Pro League werken heel nauw samen, in andere landen staan profliga en federatie haaks tegenover elkaar. Wij organiseren al jaren vergadering tussen de Pro League, de vertegenwoordigers van de jeugdploegen van de profclubs. België is veel te klein om dat niet te doen. Dat loopt niet perfect, maar we zijn er wel mee bezig.”

Philippe Muyters: “Veel meer jeugd laten doorstromen naar eersteklassers”

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters is bereid om mee te werken aan oplossingen om meer Belgen op het veld te krijgen bij de eersteklassers in het voetbal. Het Nieuwsblad schreef woensdag dat de voetbalbond een taskforce heeft opgericht om het probleem van het dalend aantal Belgen aan te pakken nu bijna zes op de tien voetballers in de Belgische competitie uit het buitenland komen.

“Ik ben het volledig eens met de analyse van de voetbalbond: we moeten onze eigen jeugd veel meer zien doorstromen bij onze eersteklassers”, reageert Muyters. “Veel pistes zijn mogelijk, enkele worden door de Voetbalbond zelf al naar voor geschoven. Ik ben bereid om mee te werken aan oplossingen, samen met Voetbal Vlaanderen. We hebben een gemeenschappelijk doel: de populairste sport van het land op een gezonde manier ontwikkelen”, dixit de Vlaamse minister van Sport.

Muyters heeft binnenkort een overleg met de voetbalbond, de KBVB, en Voetbal Vlaanderen over de zondagswedstrijden - de Vlaamse voetbalbond pleitte vorige maand om geen wedstrijden in het profvoetbal te houden zondagnamiddag, omdat hierdoor de supporters minder aandacht zouden hebben voor de amateurwedstrijden. Bij dat overleg zal Muyters ook de doorstroming van de jeugd naar de top aankaarten.

“Dat Muyters ons de hand rijkt vind ik fantastisch. Ik spring een gat in de lucht, dat is waarvoor we de taskforce oprichten. Maar ik zou dat willen opentrekken. Het gaat niet alleen om Vlaanderen, het gaat om België. De Belgische spelers staan centraal”, reageerde Van Puyvelde.