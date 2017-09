Om voetbalscheidsrechter te worden, moet je meer kunnen dan op een fluitje blazen. Dat blijkt uit de tests die onze journalist Pieter Vanlommel in het bijzijn van topscheidsrechters Luc Wouters en Serge Gumienny aflegde. Naast een aantal fysieke onderdelen is er ook een theoretisch luik. Pieter buisde grandioos. Waar 7/10 nodig was, behaalde hij een bijzonder povere 3/10.