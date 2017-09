VIDEO. We willen geen 10.000 kippen in onze buurt

Bilzen - De buurtbewoners van de Brobosstraat, Rooi en de Hoogbrugstraat in Bilzen vrezen voor veel overlast wanneer de plannen voor de bouw van een kippenboerderij met 10.000 kippen in hun buurt wordt doorgevoerd.

Het was raadslid Fons Caubergh (Pro-Bilzen) die bij de recente gemeenteraadszitting de kat de bel aanbond. “Het is begrijpelijk dat de buurt bezorgd is. De hinder die ontstaat is dan ook niet van het minste. Denk aan de geur en het vrachtverkeer dat hier zal moeten passeren in landelijk gebied”, aldus Caubergh.

De buurtbewoners kunnen zich niet vinden in de komst van het bedrijf. “We zijn meteen in actie geschoten toen we de bouwvergunning zagen uithangen voor een leghennenhouderij van 1800 vierkante meter op de Brobosstraat. De silo’s, het mest en de beesten gaan zorgen voor een grote geurhinder. Ook het vrachtvervoer voor de aanlevering van kippen en voedermeel zal zorgen voor een grote impact op verkeersveiligheid en de leefbaarheid in deze landelijke omgeving. We denken daarbij ook in de eerste plaats aan de vele jongen kinderen in de omgeving”, aldus de bezorgde buurtbewoners.

Het actiecomité heeft intussen een petitie gehouden in de omliggende straten. “In totaal hebben 30 mensen getekend. Onze bezwaarschriften hebben we neergelegd bij de bevoegde diensten”, aldus buurtbewoner Peter Zajc.